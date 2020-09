Würzburg/Bamberg: Erfolg im Kampf gegen Kinderpornographie

Im Zuge des Würzburger Missbrauchsskandals um einen Logopäden hat die Zentralstelle Cybercrime in Bamberg jetzt weitere Ermittlungserfolge vorzuweisen. Das erklärte die Behörde am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Bei der Festnahme des Logopäden vor gut eineinhalb Jahren hatten Beamte hunderte Datenträger mit mehreren Terrabyte Daten sichergestellt. Dadurch konnten jetzt Kontakte und Verbindungen des Mannes in die weltweit vernetzte Pädophilen-Szene untersucht werden. Nach Angaben der Bamberger Generalstaatsanwaltschaft wurden 44 Mitglieder der Szene identifiziert und als Tatverdächtige ermittelt. 27 von ihnen stammen aus Deutschland, die übrigen aus dem Ausland. Darunter ein Schweizer, der sich in seiner Heimat an einem Fünfjährigen vergangen haben soll. In Paris konnte ein Franzose festgenommen werden, der regelmäßig nach Asien gereist sein und dort mindestens zwei Jungen zwischen sieben und 13 Jahren missbraucht haben soll. In 13 weiteren Fällen laufen aktuell noch die Ermittlungen gegen bislang unbekannte Tatverdächtige. Außerdem konnten die Betreiber eines Darknet-Forums identifiziert werden, auf dem rund 1.000 registrierte Nutzer Kinderpornos ausgetauscht und verbreitet haben. Es wurde inzwischen geschlossen und ist nicht mehr verfügbar. Bei den Betreibern handelt es sich um einschlägig verurteilte Pädophile, die bereits in Wien in Haft saßen. Die Darknet-Plattform hatten sie gemeinsam mit weiteren Häftlingen aus dem Gefängnis heraus betrieben. Trotz dieser Ermittlungserfolge spricht die Staatsanwaltschaft Bamberg aufgrund der Größe der vernetzten Pädophilen-Szene nur von Nadelstichen.