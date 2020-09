Kist: Geldautomat gesprengt – Zusammenhang mit älteren Fällen?

Am frühen Mittwoch haben Unbekannte in Kist einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten sie mit einem hochmotorisierten dunklen Auto. Solch ein Fahrzeug war auch nach den Sprengungen in Gochsheim und Niederwerrn Anfang April verwendet worden, um vom Tatort zu entkommen. Die Polizei kann einen Zusammenhang der Taten deshalb nicht ausschließen. Das hat sie auf Anfrage mitgeteilt. Demnach könnte es sich bei der jetzt aufgetretenen Bande um die handeln, die auch für die anderen Sprengungen verantwortlich war. Die Ermittlungen dauern an. Die Täter hatten offenbar Gas in den Automaten geleitet und dann gesprengt. Anschließend sind sie mit einer Beute in unbekannter Höhe geflohen. Wer Hinweise zur Sprengung des Geldautomaten der Raiffeisenbank in Kist geben kann, soll sich unter 0931/457-1732 melden. Gesucht wird auch noch ein Autofahrer, der dem Fluchtfahrzeug auf Höhe eines Supermarktes zwischen dem Kreisverkehr in der Friedhofsstraße und der Anschlussstelle Gerchsheim begegnet ist.