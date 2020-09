Die 180 Minigolfbälle, die aus einem Auto in Hasloch im Landkreis Main-Spessart gestohlen worden sind, sind wieder da. Darüber hat die Polizei jetzt informiert. Der Koffer mit den Bällen im Wert von 2.000 Euro wurde am Sonntagmittag aus einem geparkten Auto in der Röttbacher Straße gestohlen. Weil die Diebe mit den Bällen offensichtlich nichts anfangen konnten, haben sie die Kiste samt Inhalt über den Zaun des Nachbarn geworfen. Dort wurden sie schließlich gefunden.