B27/ Würzburg: Nach Staus – Ampelschaltung angepasst

Seit Montag sorgt eine Baustelle auf der B27 zwischen Veitshöchheim und Würzburg für Staus. Schuld ist eine Ampel am neuen Hafen. Jetzt hat das staatliche Bauamt nachgebessert. Das hat es auf Anfrage erklärt. Demnach habe man die Ampelschaltung optimiert. Besonders Autofahrer von und nach Würzburg sollen so längere Grünzeiten bekommen. Erste Erfolge hätten sich schon am Mittwoch eingestellt: Am Morgen sei es zu weniger Stau im Berufsverkehr gekommen. Anfang nächster Woche, wenn die Schule wieder losgeht, könnte sich die Situation aber nochmals zuspitzen, wenn wieder mehr los ist auf den Straßen.