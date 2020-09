Unterfranken: Gewerkschaft bemängelt Methoden der Fleisch-Industrie

Die Situation für Angestellte in der Fleischindustrie muss besser werden. Das fordert die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) in Unterfranken. Sie hat die Bundestagsabgeordneten aus der Region nun aufgefordert für das geplante Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit zu stimmen. Die Corona-Ausbrüche in mehreren Fleischbetrieben hätte gezeigt, wohin Missstände führen können. Die vor allem osteuropäischen Beschäftigen in Subunternehmen seien extremer Arbeitsbelastung ausgesetzt, dazu kämen Lohn-Prellerei und die Unterbringung in abrissreifen Wohnungen. Mit solchen Wildwest-Methoden müsse endlich Schluss sein, so der unterfränkische NGG-Geschäftsführer Ocak. Wie berichtet ermittelt die Staatsanwaltschaft Augsburg gegen zwei Schlachtbetriebe in Aub (Lkr. Würzburg) und Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis). Dabei geht es um Vorenthaltung und Veruntreuung von Löhnen.