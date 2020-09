Wiesentheid: Holländische Salatfabrik kommt nicht

Es hatte viel Wirbel gegeben um die geplante Salatzucht des holländischen Unternehmens Delissen in Wiesentheid - jetzt ist sie vom Tisch. Das bestätigt Unternehmensinhaber Mark Delissen. Es sei schade, dass der Widerstand in der Bevölkerung so groß sei und die Bürger offenbar keinen modernen Gartenbau 2.0 in ihrer Gemeinde haben möchten. Eine Akzeptanz der Firma in der Bevölkerung sei aber von Nöten, da man über Jahre hinweg zusammenarbeiten müsse. An den Expansionsplänen in Deutschland hält Delissen weiter fest, man sei bereits mit einer anderen Gemeinde in Bayern im Gespräch. Das niederländische Unternehmen hatte in Wiesentheid auf einer Fläche von 17,4 Hektar eine Salatzucht unter Glas geplant. Laut Delissen sollten dort bis zu 100.000 Salatköpfe pro Tag geerntet werden, alles unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Nachdem es heftigen Widerstand aus der Bevölkerung gab, zog das Unternehmen im August letzten Jahres den Bauantrag zurück. Seitdem kam keine Bewegung mehr in das Projekt.