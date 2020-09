Würzburg: Festung Marienberg im Kampf gegen Corona beleuchtet

Die Festung Marienberg wird am Freitag- und Samstagabend zur Werbefläche im Kampf gegen Corona. Sie wird angestrahlt: Zu sehen sein werden ein Coronavirus und der Slogan „Gemeinsam achtsam“. Die Stadt will damit einen „AHA“-Effekt bei den Menschen auslösen. „AHA“ stehe in diesem Zusammenhang als Kurzformel für „Abstand wahren, auf Hygiene achten und Alltagsmaske tragen“ so Kommunalreferent Wolfgang Kleiner. Die Beleuchtungsaktion hätte bereits am vergangenen Wochenende stattfinden sollen, wurde dann aber wegen des schlechten Wetters auf dieses Wochenende verschoben. Es ist bereits die zweite Aktion der Stadt Würzburg im Kampf gegen das Virus. Bereits Anfang August hatte sie veranlasst, den Brückenheiligen auf der Alten Mainbrücke Schutzmasken aufzusetzen.