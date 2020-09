Unterfranken: Ende der Sommerferien – Gastronomie zieht Bilanz

Zum Ende der Sommerferien zieht der Unterfränkische Hotel- und Gaststättenverband eine positive Bilanz. Demnach habe Corona zwar weiter für weniger Gäste in den Lokalen gesorgt als in den Vorjahren. Trotzdem seien aber vor allem im Juli und August viele Urlauber in die Restaurants in der Region eingekehrt. Besonders viel los war auf dem Land. Gegen Ende der Sommerferien seien aber generell weniger Gäste in die Lokale gekommen. Das werde sich in den nächsten Wochen, wenn die Weinlese läuft, aber wieder ändern. Dann sei erfahrungsgemäß viel los im Raum Würzburg.