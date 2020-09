Unterfranken: Gastronomie bereitet sich auf Herbst vor

Die Gastronomie in der Region bereitet sich auf den Herbst vor. Das hat der Unterfränkische Hotel- und Gaststättenverband auf Nachfrage erklärt. Demnach überlege man derzeit, wie man auch bei kühleren Temperaturen weiter viele Gäste außerhalb der Lokale bewirten könne. Das Aufstellen von Heizstrahlern sei aber nicht allerorts möglich. Hier hoffe man auf Entgegenkommen der Kommunen. Weiter stünden die Gastronomen auch in Gesprächen mit Fachfirmen, um den Innenbereich von Lokalen mit Lüftungsanlagen auszustatten. Der Hintergrund: Zum Schutz vor Corona-Ansteckungen muss in Lokalen häufig gelüftet werden. Das soll durch die Lüftungsanlagen seltener notwendig sein.