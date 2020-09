Mainfranken: Corona – 18 neue Fälle

Wie in den vergangenen Tagen steigen auch am Donnerstag die Corona-Fälle in der Region weiter. In Würzburg gibt es elf neue Infektionen. Vier davon sind Reiserückkehrer. Darüber hat das Landratsamt jetzt informiert. In Stadt und Landkreis gibt es zurzeit 50 Corona-Positive. Unter Quarantäne stehen 149 Personen. Auch aus dem Landkreis Main-Spessart sind weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Dort gibt es zwei neue Fälle, einer davon ist Reiserückkehrer. Positiv getestet wurden auch fünf weitere Personen im Landkreis Kitzingen. Sie waren zuvor alle gemeinsam im Urlaub.