Sommerhausen: Weihnachtsmarkt 2020 wegen Corona abgesagt

Der erste Weihnachtsmarkt in der Region ist final abgesagt worden: Der Kultur- und Heimatverein Sommerhausen hat jetzt mitgeteilt, dass der Markt in diesem Winter nicht stattfinden wird. Es sei das erste Mal in 35 Jahren, dass man absagen müsse. Unter den gegebenen Umständen könne man den Weihnachtsmarkt aber nicht in der gewohnten Form durchführen. Denn der lebe vor allem von seinem intimen Charakter und den zwischenmenschlichen Begegnungen. Als Ersatz wird es ab Anfang Oktober online und in der Tourist-Information Sommerhausen eine Übersicht aller Aussteller geben. So können Fans des Weihnachtsmarktes beliebte Artikel online bestellen. Ob der Weihnachtsmarkt in Würzburg stattfinden kann, ist dagegen noch unklar. Eine endgültige Entscheidung will der Stadtrat nach seiner Sommerpause treffen.