Würzburg: WVV gibt Schülern Hygienetipps für Fahrt mit Bus und Bahn

Wenn am Dienstag das neue Schuljahr startet, stehen viele Eltern vor der Frage: Sollen sie ihre Kinder trotz der Corona-Pandemie mit Bus und Straßenbahn in die Schule schicken? Zusätzliche Schulbusse oder Bahnen, um die Fahrgäste großflächiger zu verteilen, stehen laut WVV nicht zur Verfügung, da bereits alle verfügbaren Fahrzeuge im Einsatz seien. Allerdings stehen am Dienstag und Mittwoch Mobilitätsberater der WVV an verschiedenen Haltestellen in Würzburg und geben den Fahrgästen Hygiene-Tipps. So sollen Ängste genommen werden. Denn: Laut WVV zeigt eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts, dass die Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln äußerst gering ist. Die Berater sind am Dienstag und Mittwoch an folgenden Haltestellen anzutreffen: 07 Uhr bis 08:30 Uhr – Hauptbahnhof, Juliuspromenade/Textorstraße, Sanderring 11 Uhr bis 13:25 Uhr – Hauptbahnhof, Zwerchgraben, Frauenlandplatz, Sanderring, DJK-Sportzentrum (vor den Schulen Matthias-Grünewald-Gymnasium, Franz-Oberthür-Schule, Evangelisches Dag Hammarskjöld Gymnasium, David-Schuster-Realschule, Röntgen-Gymnasium, Wirsberg-Gymnasium, Jakob-Stoll-Realschule)