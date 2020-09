Landkreis Kitzingen: 365-Euro-Ticket auch im VGN nutzbar

Wer im Landkreis Kitzingen wohnt und in Nürnberg zur Schule oder Arbeit geht, kann das 365-Euro-Ticket auch nutzen, um dorthin zu fahren. Darüber informiert das Landratsamt jetzt. Der Grund: Kitzingen ist sowohl im Verkehrsverbund Mainfranken (VVM) als auch im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN). Das 365-Euro-Ticket kann deshalb auch in Nürnberg beantragt werden. Voraussetzung ist aber, dass der Ausbildungs- oder Schulplatz in dem Verkehrsraum liegt. Das Ticket gibt es in ganz Mainfranken seit 1. August. Damit können Auszubildende und Schüler für einen Euro pro Tag Bus und Bahn fahren.