Mainfranken: Freibadsaison geht zu Ende

Mit dem Ende der Sommerferien schließen die ersten Freibäder in der Region. So haben das Dallenbergbad und das Zellinger Freibad am Montag ihren letzten Öffnungstag. Das Geisbergbad in Veitshöchheim bleibt im Laufe der nächsten Woche noch geöffnet, über eine Verlängerung wird je nach Wetter entschieden. Die Städtische Maininsel in Ochsenfurt hat am Sonntag in einer Woche (13.09.) ihren letzten Öffnungstag und das Freibad in Karlstadt am Samstag den 19.09. Dort wird die Saison anschließend mit einem vereinsinternen 24-Stunden-Schwimmen des TSV Karlstadt beschlossen. Am längsten hat das Freibad auf der Mondseeinsel in Kitzingen geöffnet, nämlich noch bis zum Sonntag, 20.09. Je nach Wetter könnte es sogar noch weitere zehn Tage geöffnet bleiben. Die meisten Freibäder in der Region ziehen zum Ende der Saison eine positive Bilanz. Das ergab eine Umfrage unserer Redaktion. In Anbetracht der Einschränkungen durch Corona seien die Besucherzahlen zufriedenstellend gewesen. Aufgrund der Vorgaben war pro Freibad nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern pro Tag erlaubt. Vor allem an Schönwettertagen seien diese Kapazitäten weitgehend ausgeschöpft worden. Als „eine schwierige Freibadsaison“ benennt Robert Konrad, Geschäftsführer der Würzburger Bäder GmbH, dieses Jahr. Aufgrund der späten Öffnung und der Besucherbegrenzung wurden nur rund 54.000 Besucher im Dallenbergbad gezählt. Im Vergleich: 2019 waren es 130.000 Besucher.