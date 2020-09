Würzburg: Nach Telefonkonferenz – Prügelei im Zug

Eine Telefonkonferenz in einem ICE von Nürnberg Richtung Würzburg ist am Mittwochmorgen in einer Prügelei geendet. Ein 31-Jähriger nahm während der Fahrt an einer Telefonkonferenz teil. Nach knapp anderthalb Stunden informierte ihn das Zugpersonal darüber, dass ein anderer Insasse von dem Telefonat genervt sei. Der Mann beendete es aber nicht. Der 51-jährige Beschwerer setzte sich deshalb neben ihn und klappte den Laptop zu. Der Mann verlies das Abteil und telefonierte weiter. Später kehrte er zu seinem Platz zurück und stellte den Beschwerer zur Rede. Der schlug dem Jüngeren ins Gesicht. Es kam zu einer Rangelei, bei der die Brille des Älteren kaputt ging. Beide Herren mussten am Würzburger Hauptbahnhof aussteigen. Dort wartete die Bundespolizei auf sie. Gegen die Männer wird wegen wechselseitiger Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.