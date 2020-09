Würzburg: Fast 200 Tablets und Laptops für Schüler im Landkreis

Würzburger Schüler sollen mehr Zugang zum Online-Unterricht während der Corona-Zeit bekommen. Deshalb werden jetzt insgesamt 74 Laptops und 124 Tablets an die Schulen im Landkreis verteilt. Darüber informiert das Landratsamt jetzt. Profitieren werden die vier weiterführenden Schulen in Veitshöchheim, Ochsenfurt und Höchberg, sowie die Berufsschule in Ochsenfurt. Ihren Bedarf konnten die Einrichtungen vorher anmelden. Wer die Geräte dann letztendlich bekommt, sollen die Schulen eigenständig entscheiden. Das Geld für Laptops und Tablets – insgesamt knapp 180.000 Euro - stammt aus dem bayerischen „Sonderbudget Leihgeräte“.