Basketball: s.Oliver trifft im Pokal auf Bamberg und Ludwigsburg

In Ulm gegen Bamberg und Ludwigsburg – so lautet das Programm für s.Oliver Würzburg in der Gruppenphase des BBL-Pokals. Am Donnerstagnachmittag wurden die ersten Pokalgegner für die Basketballer von s.Oliver Würzburg in Köln ausgelost. Ab dem 17. Oktober startet der Magentasport BBL-Pokal erstmal im Turniermodus an vier verschiedenen Standorten. Der Würzburger Basketballbundesligisten befindet sich seit dieser Woche in der aktiven Vorbereitung auf die neue Saison, die dann Anfang November startet.