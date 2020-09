Stadelschwarzach: Nägel in Maiskolben – Zeugen gesucht

Immer wieder finden Bauern in der Region zurzeit gefährliche Eisenteile beim Ernten. Am Donnerstag hat ein Landwirt bei Stadelschwarzach Nägel beim Abernten eines Mais-Feldes entdeckt. Diese steckten in Maiskolben. Der Häcksler des Bauern wurde glücklicherweise nicht beschädigt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Kitzingen unter 09321/1410 melden. In den vergangenen Wochen hatten Bauern in Gerolzhofen und Sulzheim schon Eisenstangen entdeckt. Diese wurden vorsätzlich auf Getreidefeldern deponiert. In beiden Fällen hatten die Stangen an den Mähdreschern hohe Schäden verursacht.