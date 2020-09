Würzburg: Für Hinweise nach Polizeiauto-Brand - Belohnung

Das hat für Aufsehen in Würzburg gesorgt: Anfang Juli war ein Streifenwagen während eines Einsatzes am Bismarckturm angezündet worden. Die Polizei sucht weiter Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt jetzt eine Belohnung von 2.000 Euro ausgelobt. Hinweise nimmt die Kripo Würzburg 0931/457-1732 entgegen. Diese können auch über das Upload-Portal unter https://medienupload-portal03.polizei.bayern.de/ mitgeteilt werden. Am 10. Juli erhielt die Polizei Hinweise über eine geplante Veranstaltung am Bismarckturm in Würzburg. Weil diese wegen der Corona-Krise verboten war, machten sich die Beamten ein Bild vor Ort. Während der Kontrolle wurde ihr Polizeiauto in Brand gesteckt.