Mittelsinn: Unfall mit zwei Verletzten und 45.000 Euro Schaden

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzen hat sich am Donnerstagnachmittag zwischen Mittelsinn und Burgsinn ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache kam eine 61-jährige Autofahrerin dort auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte sie zunächst den Anhänger eines entgegenkommenden LKW. Dann touchierte sie das dahinterfahrende Auto und kollidierte schließlich mit dem danach folgenden Fahrzeug einer 48-Jährigen. Die Feuerwehr musste das Autodach der Unfallverursacherin abtrennen, um diese zu retten. Sie wurde schwer verletzt und kam mit mehreren Knochenbrüchen und Prellungen in ein Krankenhaus. Und auch die 48-jährige Unfallbeteiligte musste in eine Klinik. Sie zog sich Prellungen und ein Halswirbelschleudertrauma zu. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt 45.000 Euro. Die Straße war etwa eine Stunde lang gesperrt.