Würzburg: Polizei schnappt gesuchten Mehrfach-Täter auf A3

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag auf der A3 bei Würzburg einen Mann geschnappt, der wegen mehreren Delikten gesucht wurde. Die Beamten kontrollierten den 30-jährigen Autofahrer und seine fünf Insassen. Diese waren nach eigenen Angaben auf dem Heimweg nach Regensburg. Die Polizisten stellten fest, dass der Fahrer sowohl von der Staatsanwaltschaft Regensburg als auch der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht wurde – wegen Betäubungsmittel- und Raubdelikten. Zudem war der 30-Jährige ohne Führerschein unterwegs. Er hatte auch Drogen konsumiert. Es stellte sich auch heraus, dass der Mann sich illegal in Deutschland aufhält. Bei der Durchsuchung des Autos wurde zudem eine geringe Menge Marihuana gefunden, die einem Mitfahrer gehörte. Ein weiterer Insasse hält sich auch illegal in Deutschland auf. Die Polizei hat den Fahrer festgenommen und gegen die anderen beiden Strafverfahren eingeleitet.