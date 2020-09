Großes Feuerwehraufgebot am Mainkai in Lengfurt: Kurz vor der Staustufe ist am Freitagvormittag ein Kleintransporter rückwärts in den Main gefahren. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und ist unverletzt. Die Einsatzkräfte sind jetzt mit der Bergung des Klein-LKW beschäftigt. Außerdem fischen sie vereinzelte Pakete aus dem Main, die aus dem Transporter ins Wasser gefallen sind.