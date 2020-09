Die Würzburger Kickers wollen am Samstag ihren Titel im Toto-Pokal verteidigen. Gegner ist 1860 München. Anpfiff ist um 14 Uhr in München. Normalerweise zieht der Sieger des Toto-Pokals in den DFB-Pokal ein. Diesmal sind beide Teams aber schon qualifiziert. Die Kickers durch ihren Aufstieg in die zweite Liga und der TSV 1860 München, weil sie im Finale des Toto-Pokals stehen. Der Sieger der Partie erhält eine Erfolgsprämie von 7.600 Euro.