Würzburg: Polizei appelliert zum Schulbeginn

Die Sommerferien sind fast vorbei. Am Dienstag geht die Schule wieder los. Zum Schulbeginn appelliert die Polizei Unterfranken an alle Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren. Zudem geben die Beamten Tipps für den Schulstart: Damit die Kids auf dem Weg zur Schule nicht übersehen werden, sollen sie helle und bunte Kleidung tragen – vor allem dann in der dunklen Jahreszeit. Auch Reflektoren auf Jacken und Schulranzen werden empfohlen. Zudem wird geraten, den Schulweg vor Schulstart mit den Kleinen abzugehen, damit sie sich schon vorab an die Route gewöhnen können. Um keine Hektik am ersten Schultag entstehen zu lassen, wird geraten, rechtzeitig aufzustehen und am Vortag schon alles Notwendige vorzubereiten. Wer seine Kinder mit dem Auto zur Schule bringt, soll an die Kindersicherung während der Fahrt denken.