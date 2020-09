Mainfranken: Neue große Touristenattraktion geplant

In Mainfranken könnte es bald eine neue große Freizeitattraktivität geben: Der Investor Uwe Ehrmann plant im Würzburger Umland einen acht Hektar großen Surf- und Badepark. Mittelpunkt bildet ein 30.000 Quadratmeter großer künstliche See. Im sogenannten „Aloha Waveland“ sollen dann bis zu 110 Surfer gleichzeitig aufs Wasser können. Geplant sind getrennte Bereiche für Anfänger und Fortgeschrittene. Auch für Schwimmer ist ein Extra-Bereich geplant. Die Wellen auf dem See sollen ebenfalls künstlich erzeugt werden: Bis zu 1.000 Wellen pro Stunde und 30 verschiedene Wellentypen und -stärken soll es geben. Das Projekt befindet sich aktuell in der Planungsphase. In den nächsten Monaten stehen laut dem Investor Uwe Ehrmann Gespräche mit der geplanten, aber noch unbekannten Gemeinde an. Laut dem Investor könnte die Eröffnung dann etwa in den Jahren 2023/2024 stattfinden.

