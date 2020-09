Würzburg: 6 Jahre Gefängnis nach Tötung der Ehefrau

6 Jahre Gefängnis wegen Totschlags – dieses Urteil hat das Landgericht Würzburg am Freitag gegen einen 77-Jährigen gefällt. Der Mann hatte zunächst seine Frau erwürgt und dann den Notruf gewählt. In den Plädoyers forderten Staatsanwaltschaft und Verteidigung sieben beziehungsweise fünf Jahre Haft wegen Totschlags. Angeklagt war der Mann zunächst wegen Mordes, das konnte man ihm aber nicht nachweisen. Die Tat hatte der 77-Jährige zu Prozessbeginn am Montag zugegeben. Allerdings habe er nach eigenen Angaben seiner Frau damit einen Wunsch erfüllt. Denn diese hätte Angst davor gehabt, ein Pflegefall zu werden.