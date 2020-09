Würzburg: 19 neue Corona-Fälle

Zum Start ins Wochenende steigen die Corona-Zahlen in der Würzburg weiter. Dort gibt es 19 Neuinfektionen. Darunter sind zwei Reiserückkehrer. Darüber hat das Landratsamt jetzt informiert. Insgesamt sind in Würzburg zurzeit 68 Menschen Corona-Positiv. Unter Quarantäne stehen 179 Personen. Gute Nachrichten gibt es aus dem Rest Mainfrankens: In den Landkreisen Kitzingen und Main-Spessart sind sich seit dem Vortag keine weiteren Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Im Landkreis Kitzingen sind aktuell 17 Personen mit Corona infiziert, in Main-Spessart sind es fünf.