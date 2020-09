Kitzingen: Verzögerung bei Corona-Ergebnissen

Wer einen Corona-Test in der Region gemacht hat, muss eventuell etwas länger auf das Ergebnis warten. Darauf weist das Landratsamt Kitzingen jetzt hin. Grund für die Verzögerung der Testergebnisse sei, dass die Labore in ganz Deutschland aufgrund der vielen Tests an ihre Grenzen stoßen. Das macht sich nach Angaben des Landratsamts jetzt auch im Landkreis Kitzingen bemerkbar. Hier müsste teilweise länger als zwei Tage auf ein Ergebnis gewartet werden. Außerdem wird darüber informiert, dass künftig Testergebnisse ausschließlich über den ausgehändigten QR-Code und die dazugehörige App abrufbar sein werden.