Würzburg: 45-Jähriger bei Betriebsunfall lebensgefährlich verletzt

In Zell im Landkreis Würzburg ist ein 45-Jähriger bei einem Betriebsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Darüber hat die Polizei jetzt informiert. Der Ingenieur wollte einen Dachstuhl mit einer Leiter in Augenschein nehmen. Dabei stürzte er aus mehreren Metern Höhe. Warum, ist noch unklar. Kollegen des Mannes begannen eine Reanimation, der Rettungsdienst übernahm bei Eintreffen. Nach erfolgreichem Reanimieren wurde der Mann mit einem Schädel-Hirn-Trauma in die Uniklinik gebracht. Kripo, Gewerbeaufsichtsamt und Berufsgenossenschaft ermitteln jetzt.