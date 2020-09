Unterfranken: 10.700 ABC-Schützen starten ins Corona-Schuljahr

Für rund 10.700 Abc-Schützen in Unterfranken wird es am Dienstag ernst. Sie gehen zum ersten Mal in die Schule. Und ihr Schulbeginn wird ein besonderer, denn das neue Jahr ist weiter geprägt von der Corona-Pandemie. Ab Dienstag sollen zwar alle Kids in Unterfranken wieder im Klassenraum unterrichtet werden, dabei müssen alle - bis auf die Grundschüler - aber eine Maske tragen. Der Unterfränkischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (ULLV) äußert Kritik. Demnach werde die Kommunikation im Unterricht durch die Masken stark eingeschränkt. Generell würden die Corona-Regeln auch dazu führen, dass Lehrer zurück zu alten Unterrichtsmustern – beispielsweise Frontalunterricht – kehren müssten. Zudem sei die Umsetzung der Corona-Vorgaben je nach Begebenheiten in den einzelnen Schulen unterschiedlich möglich. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert zudem fehlende Lehrkräfte und gestiegene Arbeitsbelastung. Während der Corona-Zeit gab es laut Lehrerverband aber auch positive Entwicklungen: So wurde die Digitalität in den Schulen in der Region vorangetrieben. Gelobt wurde auch die Corona-bedingte Arbeit in Kleingruppen. Davon hätten vor allem leistungsschwache Schüler profitiert. Positiv bewertet der ULLV zudem die Eigenverantwortung der Schulen seit der Krise. Dadurch könne jede Einrichtung eine für sie passende Corona-Lösung finden.