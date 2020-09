Würzburg: Mehrere Pkw durch Unbekannten beschädigt

Unbekannter zerkratzt Fahrzeuge – mehrere Tausend Euro Schaden. In der Philipp-Schrepfer-Allee in Würzburg hat ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag mehrere Pkw beschädigt. Ein 43-Jähriger bemerkte am Freitagmittag, dass sein am Donnerstagabend in der Straße abgestelltes Auto einen langen Kratzer besitzt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass noch weitere Fahrzeuge verkratzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf mehrere Tausend Euro. Mögliche Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.