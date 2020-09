Am Freitagabend haben am Köhlerplatz in Frammersbach 28 gelagerte hölzerne Telefonmasten lichterloh gebrannt. Ein 55-Jähriger bemerkte das Feuer und setzte den Notruf ab. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten die 28 Telefonmasten bereits lichterloh. Die Feuerwehr zog die gelagerten Holzmasten auseinander und löschte das Feuer. Auch die Holzbuden vom Köhlerfest wurden beschädigt. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei in Lohr bittet Zeugen sich zu melden.