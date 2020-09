Am Donnerstagmorgen ist ein Streit zwischen einem 41-Jährigen und einem 42-jährigem Arbeiter aus einer Firma in Schwebheim eskaliert. Im Verlauf des Streits griff der 41-Jährige zu einer Eisenstange und schlug damit auf den anderen Mann ein. Der Betroffene konnte die Schläge zum Teil abwehren, wurde jedoch im Schulter- und Kopfbereich getroffen. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Prellung an der Hand. Den 41-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.