Würzburg: Drei leicht Verletzte nach Schlägerei

In der Nacht zum Samstag ist es zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen auf der Alten Mainbrücke in Würzburg gekommen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Eine Fünfergruppe ist mit einer Vierergruppe zunächst in einen verbalen Streit geraten. Ein 22-Jähriger der Vierergruppe schlug dann aber einem 25-Jährigen der anderen Gruppe mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin ging eine Begleiterin des 25-Jährigen dazwischen – sie bekam einen Schlag auf den Hinterkopf. Es mischte sich ein weiterer Begleiter ein, der ebenfalls leicht verletzt wurde. Als die Polizei eintraf, flüchtete die Vierergruppe. Die Männer im Alter von 18 bis 22 Jahre konnten kurze Zeit später von der Polizei erwischt werden. Gegen den 22-jährigen Angreifer wird nun ermittelt.