Würzburg: Betrunkener 32-Jähriger bewirft Polizisten mit Stein

Er schmetterte einem 27-Jährigen eine Glasflasche an den Kopf, anschließend warf er einen Stein nach zwei Polizisten – am Sonntagmorgen hat ein betrunkener 32-Jähriger in Würzburg randaliert. Der Mann war mit einer fünfköpfigen Personengruppe in Streit geraten. Dabei warf er die Flasche nach dem 27-Jährigen und radelte davon. Als die Polizei eintraf, kam auch der 32-Jährige an den Tatort zurück. Ohne Vorwarnung griff er nach einem rund 1kg schweren Stein aus einer Baustelle und warf ihn in Richtung der Beamten. Verletzt wurde niemand. Anschließend flüchtete der 32-Jährige auf seinem Fahrrad. Die Polizei konnte den Flüchtigen stellen. Der 32-Jährige wurde in Gewahrsam genommen