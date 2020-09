Würzburg: Radfahrer entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle

Zeugen gesucht. In einer Kreuzung in Grombühl ist am Sonntagmorgen ein Radfahrer in ein Auto gekracht. Der Radler wurde auf das Auto der 53-jährigen Fahrerin geschleudert. Dabei riss die Windschutzscheibe des Wagens und die Motorhaube wurde zerkratzt. Offenbar hatte der Radfahrer den Unfall verursacht. Nach dem Aufprall rappelte der Radfahrer sich auf und gab an, unverletzt zu sein. Anschließend radelte er davon, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.