Würzburg: Eltern demonstrieren gegen Maskenpflicht bei Schülern

Rund 100 Menschen haben am Sonntagnachmittag in Würzburg gegen die Maskenpflicht an Schulen demonstriert. Viele brachten ihre Kinder zu der Kundgebung am Unteren Markt mit. Die Redner bezeichneten die Maskenpflicht im Unterricht teils als „schwere Nötigung und Kindesmisshandlung“. Organisator der Demo war ein regionaler Ableger der Initiative „Eltern stehen auf“. Die Maske sein ein „Symbol der Angst“ und sorge für psychische Probleme bis hin zu Atemproblemen und Panikattacken. Am Rande der Demo gab es auch eine kleine Gegendemonstration, die zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen aufrief. Wie berichtet müssen Schüler ab der fünften Klasse in den ersten beiden Schulwochen nach den Ferien auch im Unterricht eine Maske tragen. Das hatte die bayerische Staatsregierung mit Vertretern von Eltern, Lehrer und Schülern vereinbart.