Die Hauptstraße in Gerbrunn ist ab Montag wegen millionenschwerer Sanierungsarbeiten gesperrt. Hier werden Kanal- und Straßenarbeiten durchgeführt und zwar zwischen der Otto-Hahn-Straße bis einschließlich Rathausplatz. Deswegen fahren die Buslinien 14 und 34 schon seit einer Woche eine andere Route mit Ersatzhaltestellen. Allein die Kosten für die Tiefbauarbeiten belaufen sich auf mehr als drei Millionen Euro. Die Arbeiten an der Hauptstraße in Gerbrunn dauern voraussichtlich zwei Jahre.