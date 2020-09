Mainfranken: Teilweise mehr Busse zum Schulstart

Am Dienstag geht die Schule wieder los. In Mainfranken werden dann teilweise mehr Busse eingesetzt. Der Grund: Trotz steigender Fahrgastzahlen müssen die Corona-Richtlinien eingehalten werden. Mehr Busse werden beispielsweise in Main-Spessart und Kitzingen fahren. In Kitzingen hat man sich im Vorfeld mit den Busunternehmen abgesprochen. Wo in den vergangenen Jahren besonders viel los war, werden jetzt zum Schulstart mehr Busse eingesetzt. Zudem werden noch drei Busse vorgehalten, die bei Bedarf eingesetzt werden können. In Main-Spessart werde man kurzfristig entscheiden, wie viele Busse zusätzlich fahren müssen. In Würzburg kann die WVV keine weiteren Busse einsetzen. Dort würden die Fahrzeuge fehlen. Die Stadt hat aber angekündigt, bei Bedarf Busse privater Unternehmen auszuleihen und einzusetzen.