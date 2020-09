Mainfranken: Viele Corona-Tests in Testzentren vor Schulstart

Seit einer Woche gibt es die drei Bayerische Testzentren in Mainfranken. Sowohl in Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart waren die Tests vor dem Schulstart gefragt. Das haben die Verantwortlichen auf Anfrage erklärt. Insgesamt rund 2.680 Abstriche wurden auf der Talavera in Würzburg in der vergangenen Woche genommen. Besonders viele waren es zum Wochenende. In Albertshofen im Landkreis Kitzingen gab es bisher insgesamt knapp 700 Tests. In Marktheidenfeld in Main-Spessart wurden 56 Personen auf das Coronavirus getestet.