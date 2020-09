In vielen Kulturkreisen ist die 7 eine Glückszahl – jetzt wohl auch für eine Frau aus Unterfranken. Sie hat in der Lotterie Spiel 77 den Schnapszahl-Betrag von 777.777 Euro gewonnen. Bei der Ausspielung am Samstag hatte sie als einzige Person in Deutschland die richtige Losnummer 1053079. Laut Lotto Bayern hatte die Frau einen Internet-Tippschein für 5,75 Euro gekauft. Er war für acht Ziehungen gültig und hat in der vierten Ziehung den Volltreffer gelandet.