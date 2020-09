Gerbrunn: Bürgerentscheid zu umstrittenem Industriegebiet

In Gerbrunn wird es einen Bürgerentscheid zu einem umstrittenen Industriegebiet geben. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen. Termin dafür ist der Sonntag, 8. November. Eine Bürgerinitiative hatte fast 730 Unterschriften gegen ein Industriegebiet am Kirschberg gesammelt. Die rund 1,3 Hektar große Fläche dort ist ein Biotop und Lebensraum für Zauneidechsen, Fledermäuse und Schlingnattern. Der Gemeinderat wird dem Bürgerentscheid ein Ratsbegehren entgegensetzen. Die Gemeinde will mit dem Industriegebiet einem örtlichen Unternehmen Fläche für die Lagerung und Aufbereitung von Baustoffen zur Verfügung stellen. Anderenfalls fürchte man, das Unternehmen mit rund 50 Angestellten könnte abwandern.