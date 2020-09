In Würzburg ist in einen Getränkemarkt in der Zellerau eingebrochen worden. Der oder die Täter klauten Zigaretten im Wert mehrerer tausend Euro sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Den Einbruch hatte eine Polizeistreife in der Nacht zum Dienstag festgestellt. An dem Getränkemarkt in der Mainaustraße war ein Rolltor beschädigt. In dem Gebäude waren mehrere Türen aufgebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.