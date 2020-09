„Vom Main zur Zenn“ können Radfahrer ab Kitzingen ab sofort fahren. Am Dienstag ist dort der neue Radweg eröffnet worden. Er ist 100 Kilometer lang und ersetzt drei bereits bestehende Radwege. Der neue Weg führt von Kitzingen aus über den Landkreis Neustadt an der Aisch und endet im Landkreis Fürth. Aus Kitzingen und Fürth fahren am Dienstag symbolisch jeweils Radler los. Diese werden sich auf der Mitte des Weges treffen und dort eine Plakette überreicht bekommen.