Fußball: Spieler der Würzburger Kickers mit Corona infiziert

Ein Spieler der Würzburger Kickers ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das hat der Verein am Dienstagmittag mitgeteilt. Der Betroffene habe am Samstag beim Pokalspiel in München aber nicht zum Kader gehört. Er zeige keinerlei Symptome und habe sich in Quarantäne begeben. Die Test bei allen anderen Spielern der Kickers sowie dem Trainer- und Betreuerstab sind dagegen negativ ausgefallen. Vorsorglich wurde das für heute Abend geplante Testspiel der Kickers gegen den FSV Zwickau aber abgesagt.