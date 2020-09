Würzburg: Demos geplant - „Dienst-Tag für Menschen“

Ab kommender Woche gibt es immer dienstags in Würzburg eine Demo am Nachmittag – und zwar auf dem unteren Marktplatz. Das Motto lautet „Dienst-Tag für Menschen“. Es geht dabei darum, wie wichtig Berufe in Pflege, Gesundheitswesen und Behindertenhilfe sind. Hinter der Demo stehen die Stiftungen Juliusspital, Bürgerspital und das Blindeninstitut. Sie wollen, dass sich die Anerkennung für die helfenden Jobs auch in konkreten Verbesserungen ausdrücken. Die Forderungen lauten: Der Mensch muss wieder im Mittelpunkt stehen, weniger Bürokratie und bessere Arbeitsbedingungen. An der Demo nehmen maximal 50 Beschäftigte verschiedener Einrichtungen und Organisationen aus Würzburg und Main-Rhön teil. Dazu gehören zum Beispiel die Arche, die AWO, das Klinikum Würzburg Mitte und die Mainfränkischen Werkstätten.