Bayern/Mainfranken: Testen soll in kommunale Zentren verlagert werden

Zum Ende der Urlaubszeit soll das Testen in Bayern verlagert werden. Das hat Ministerpräsident Söder bei einer Pressekonferenz am Dienstag angekündigt. Demnach sollen Teststationen an Autobahnen und Bahnhöfen abgebaut und die Kapazitäten verlagert werden. Profitieren sollen die Kommunalen Testzentren in den einzelnen Landkreisen und Kreisfreien Städten. Tests sollen aber weiter an Flughäfen möglich sein. Weiter festgehalten werden soll an den niedrigschwelligen Test-Angebot. Die Strategie habe sich bewährt, so Söder. Gute Nachrichten gibt es für den Amateurfußball: Die Saison soll am 19. September starten. Dann sollen auch Zuschauer zugelassen werden. Voraussetzung ist aber, dass am Spielfeldrand der Mindestabstand eingehalten werden kann. Kann der nicht eingehalten werden, soll es eine Maskenpflicht geben, so Söder. Der Bayerischer Landes-Sportverband freut sich in einem ersten Statement über die Lockerungen.