Mainfranken: 1. Schultag - so war der die Situation im Bus

Zum Schulstart war in den Bussen in Mainfranken am Morgen besonders viel los. In Würzburg sei die Situation lebhaft, fast wie vor Corona gewesen. Das hat die WVV auf Anfrage erklärt. Um die Situation noch weiter zu entzerren, werde man ab Mittwoch die von der Stadt angekündigten Verstärkerbusse einsetzen. Sieben zusätzliche Busse sind geplant. In Kitzingen habe man ausreichend Plätze in fast allen Bussen gehabt. Eine Linie werde nochmals genau beobachtet. Auch in Main-Spessart werde man die Situation in den nächsten Tagen im Auge behalten und wenn möglich nachsteuern. An die Maskenpflicht haben sich die Schüler laut Landratsämtern in der gesamten Region gehalten.