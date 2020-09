Würzburg: Corona-Situation – wieder mehr Anrufe beim Bürgertelefon

Die aktuelle Corona-Situation in der Stadt Würzburg wirft bei den Menschen erneut viele Fragen auf. Deshalb hat das Bürgertelefon, das für Stadt und Landkreis zuständig ist, wieder mehr zu tun. Am Montag wurden dort rund 80 Anrufe entgegengenommen, am Dienstag waren es etwa 70. Die Anrufer wollten unter anderem wissen, wie das Procedere im Bayerischen Testzentrum auf der Talavera ist. Auch Reiserückkehrer hatten ungeklärte Fragen – beispielsweise zu den Risikogebieten und zum Vorgehen nach einem Urlaub. Das Corona-Bürgertelefon gibt es in Würzburg seit Beginn der Pandemie. Zu Spitzenzeiten wurden dort bis zu 700 Anrufe pro Tag angenommen. In den vergangenen Monaten war die Nachfrage bis auf wenige Anrufe abgeflacht. Das Bürgertelefon ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter 0931/8003-5100 besetzt.