Unterfranken: Lob für Disziplin am 1. Schultag

Der erste Schultag nach den Ferien ist in Unterfranken ohne große Probleme verlaufen. Lob gibt es vor allem für das disziplinierte Einhalten der Corona-Regeln. Das hat der Unterfränkische Lehrer- und Lehrerinnenverband (ULLV) auf Anfrage erklärt. Kleinere Baustellen sind aber auch schon aufgetaucht. So müssten beispielsweise noch Detailfragen zur Umsetzung der Corona-Regeln geklärt werden – beispielsweise ob in Sport-Umkleiden Masken getragen werden müssen, wenn es dort keine Möglichkeit zur Belüftung gibt. In einzelnen Schulen seien Lehrer unter Corona-Quarantäne und mussten deshalb kurzfristig ersetzt werden. Auch die sogenannten Mobilen Reserven könnten zum Problem werden. Das sind Lehrkräfte, die kurzfristig einspringen, wenn Lehrer ausfallen. Wegen der Corona-Situation und dem Lehrermangel mussten diese jetzt teilweise schon eingesetzt werden und fehlen dann im Notfall.